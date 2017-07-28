 Hasan Ali’ye maskeli önlem – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Hasan Ali’ye maskeli önlem

    Hasan Ali’ye maskeli önlem

    Fenerbahçe'nin sol beki , dün akşam karşılaşmaya maskeyle çıktı.

    Tecrübeli futbolcu, burnundaki sorun nedeniyle kendisi için özel hazırlanan maskeyle oynadı. 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncunun futbolu ise vasattı. Beklentilerin altında kalan Hasan Ali, sosyal medyada en çok eleştirilenlerin başında geldi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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