Hasan Ali’ye maskeli önlem

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, dün akşam karşılaşmaya maskeyle çıktı.

Tecrübeli futbolcu, burnundaki sorun nedeniyle kendisi için özel hazırlanan maskeyle oynadı. 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncunun futbolu ise vasattı. Beklentilerin altında kalan Hasan Ali, sosyal medyada en çok eleştirilenlerin başında geldi.