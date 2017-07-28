 Bu antrenör farkıdır – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Bu antrenör farkıdır

    Bu antrenör farkıdır

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Önder Özen, teknik direktör 'a övgüler yağdırdı.

    Fenerbahçe'nin, Sturm Graz'ı 2-1 mağlup ettiği maçı Tivibuspor'da Önder Özen yorumladı.

    "AYKUT KOCAMAN'A TEBRİKLER, TEBRİKLER TEBRİKLER"
    "Futbolcusunu beğenmeyen Pereira, futbolcusunu suçlayan Advocaat'tan, futbolcusunu sahiplenen . Bundan dolayı Aykut Kocaman'a tebrikler, tebrikler, tebrikler. Üstümüze giydiğimiz Fenerbahçe formasının tam olduğunu diyen oyuncular gördük. Rakibe baskı yaparken oyuncunun coşkusunu gördük. Oyuncu da görüyor Fenerbahçe'nin anlamını. Bugün Fenerbahçe'nin kimyasına uygun, futbol oynamaya çalışan teknik adam, davayı sahiplenmiş oyuncular gördük."

    "BU ANTRENÖR FARKIDIR"
    "Süper maç olmadı ama süper görüntüler çıktı. 3 önemli unsur var. Forma olayı. Şu dönemde forma ihtiyacın var. İkincisi Fenerbahçe kendi kimliğinde oynadı. Üçüncüsü ise oyuncuların zihinsel performansı tavan yapmış durumda. Bu maça başlamadan önce kadroya baktım, eyvah dedim. Bu takım nasıl gidecek kaleye. Demek ki gidebiliyormuş. Bu antrenör farkıdır."

    "AYKUT KOCAMAN'IN İNANDIĞI METOT VAR"
    "Aykut Kocaman'ın sabırla inandığı metot var. Ben bu metotu benimsemiyorum ama Aykut Kocaman bu metotu ilerletti ve Konyaspor'da önemli bir başarı yakaladı."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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