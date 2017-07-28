 Başkan teftişe çıktı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Başkan teftişe çıktı

    Başkan teftişe çıktı

    F.Bahçe Başkanı ve beraberindeki heyet, 'nin Silivri'de kurulacak yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

    Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı makamında ziyaret eden başkana, Işıklar'ın, üniversitenin kurulacağı alan hakkında bilgiler verdi. Ayrıca yerleşke içinde açılan Selimpaşa Üretici Kadınlar El Sanatları sergisini de gezen başkan Yıldırım, sergi açanlarla tokalaşarak kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. Başkanın sonraki durağı ise Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsası oldu. Burada da bazı taraftarlarla sohbet eden Yıldırım, forma imzaladı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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