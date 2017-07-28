Alkışlar Ahmethan’a
20 yaşındaki golcü, Persie ve Fernandao’nun yokluğunda forma buldu. Genç oyuncu, Fenerbahçe ile çıktığı ilk sınavında futboluyla göz doldurdu.
Sosyal medyada da en çok konuşulan oyunculardan biri olan Ahmethan, futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başladı. 11 yaşında Adanaspor'a giden genç yıldız, 2011 yılından itibaren de Fenerbahçe altyapısında yer alıyor. Son 2 sezondur 21 yaş altın takımında gösterdiği performansla dikkat çeken 1.82'lik forvet, 36 maçta 24 gol atmıştı.
BUGÜNÜN HAYALİNİ ÇOK KURDUM
Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Ahmethan Köse, duygularını şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe alt yapısından yetişip böyle önemli maçta forma giymek onur verici. Hep bugünün hayalini kurdum. Aykut Kocaman varsa neden olmasın diyorduk. Bana güvendi ve şans verdi. Bu şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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