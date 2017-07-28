 Alkışlar Ahmethan’a – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Alkışlar Ahmethan’a

    Alkışlar Ahmethan’a

    20 yaşındaki golcü, Persie ve Fernandao’nun yokluğunda forma buldu. Genç oyuncu, ile çıktığı ilk sınavında futboluyla göz doldurdu.

    Sezonun ilk resmi sınavına çıkan 'de dün dikkat çeken isimlerden biri Ahmethan Köse'ydi. Van Persie ve Fernandao'nun yokluğunda hücumda forma bulan 20 yaşındaki golcü, futboluyla gelecek adına umut saçtı. Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kariyerinde ilk kez profesyonel maça çıkan genç futbolcu, günün çalışkan isimleri arasındaki yerini alırken, 76. dakikada yerini Isla'ya bıraktı.

    Sosyal medyada da en çok konuşulan oyunculardan biri olan Ahmethan, futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başladı. 11 yaşında Adanaspor'a giden genç yıldız, 2011 yılından itibaren de Fenerbahçe altyapısında yer alıyor. Son 2 sezondur 21 yaş altın takımında gösterdiği performansla dikkat çeken 1.82'lik forvet, 36 maçta 24 gol atmıştı.

    BUGÜNÜN HAYALİNİ ÇOK KURDUM
    Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen , duygularını şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe alt yapısından yetişip böyle önemli maçta forma giymek onur verici. Hep bugünün hayalini kurdum. Aykut Kocaman varsa neden olmasın diyorduk. Bana güvendi ve şans verdi. Bu şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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