F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 2 saat sürdü.
Salonda kuvvet ve dayanıklılığı artırıcı programın ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Fernandao, Mehmet Ekici ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Öte yandan, Kulüp Asbaşkanı Ali Yıldırım antrenmanı izledi.
Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı antrenmanla Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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