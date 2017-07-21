 Skrtel’e 4 talip birden – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    ’e 4 talip birden

    Skrtel’e 4 talip birden
    Fenerbahçe'de herkes Simon Kjaer'in gitmesini beklerken, 'e teklif yağmaya başladı... Slovak stoper için Manchester City, Swansea ve Newcastle'dan sonra Sevilla da devreye girdi. İspanyol temsilcisi Sevilla'nın diğer iki adayının ise Sakho, Mangala ve sarı-lacivertlilerin de gündeminde olan Badstuber olduğu iddia edildi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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