 Son bomba Mauricio Isla – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Son bomba Mauricio Isla

    Son bomba Mauricio Isla

    İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin Cagliari’de forma giyen deneyimli sağ bek için harekete geçtiğini yazdı.

    Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sağ kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Mauricio İsla ile yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservisiyle renklerine katmak istediği dile getirildi. Bu transfer gelişmesi dün gece yarısı İtalyan medyasında da yankı uyandırdı. Çizme'nin önde gelen spor haber sitelerinden Calciomercato, 29 yaşındaki Şilili futbolcunun, pazartesi günü İstanbul'da olacağını dile getirdi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son bomba Mauricio Isla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.