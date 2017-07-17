Son bomba Mauricio Isla
İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin Cagliari’de forma giyen deneyimli sağ bek için harekete geçtiğini yazdı.
Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sağ kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Mauricio İsla ile yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservisiyle renklerine katmak istediği dile getirildi. Bu transfer gelişmesi dün gece yarısı İtalyan medyasında da yankı uyandırdı. Çizme'nin önde gelen spor haber sitelerinden Calciomercato, 29 yaşındaki Şilili futbolcunun, pazartesi günü İstanbul'da olacağını dile getirdi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Son bomba Mauricio Isla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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