Son bomba Mauricio Isla

İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin Cagliari’de forma giyen deneyimli sağ bek için harekete geçtiğini yazdı.

Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sağ kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Mauricio İsla ile yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservisiyle renklerine katmak istediği dile getirildi. Bu transfer gelişmesi dün gece yarısı İtalyan medyasında da yankı uyandırdı. Çizme'nin önde gelen spor haber sitelerinden Calciomercato, 29 yaşındaki Şilili futbolcunun, pazartesi günü İstanbul'da olacağını dile getirdi.