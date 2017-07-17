 F.Bahçe 'Elmas' buldu! – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe 'Elmas' buldu!

    F.Bahçe 'Elmas' buldu!

    Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Makedon futbolcuyu dün İstanbul’a getirdi.

    , Trabzonspor'un da gündeminde olan Makedonya'nın süper genç yeteneği Elif Elmas'ın transferine noktayı koydu. Ofansif orta saha oynayan 17 yaşındaki futbolcu dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda İdari Menajer Hasan Çetinkaya tarafından karşılanan genç oyuncu "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi.

    ANTİÇ ARACILIK YAPTI
    Makedon basketbolcu Pero Antiç'in devreye girmesiyle 'ı Türkiye'ye getiren Fenerbahçe genç yıldızla sözleşme imzalayacak. Elmas, 11 Haziran'da ilk kez Makedonya milli formasını giymişti.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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