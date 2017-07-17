F.Bahçe 'Elmas' buldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un da gündeminde olan Makedonya'nın süper genç yeteneği Elif Elmas'ın transferine noktayı koydu. Ofansif orta saha oynayan 17 yaşındaki futbolcu dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda İdari Menajer Hasan Çetinkaya tarafından karşılanan genç oyuncu "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi.



ANTİÇ ARACILIK YAPTI

Makedon basketbolcu Pero Antiç'in devreye girmesiyle Elif Elmas'ı Türkiye'ye getiren Fenerbahçe genç yıldızla sözleşme imzalayacak. Elmas, 11 Haziran'da ilk kez Makedonya milli formasını giymişti.