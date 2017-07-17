En ciddi alıcı F.Bahçe

PSG’de kadro dışı kalan ve bonservissiz gönderilmesi gündemde olan Fransız yıldızla G.Saray da ilgileniyor ancak en ciddi alıcı Fenerbahçe. Kanarya, Ben Arfa’ya üç yıllık teklifte bulundu.

Transferde önceliğini forvete ve sağ kanata veren Fenerbahçe, orta alana da "fırsat transferi" düşünüyor. Alınacak isim kiralık ya da bonservisi elinde olan bir futbolcu olacak. Hatem Ben Arfa bu şartlara uyuyor gibi duruyor. PSG'de teknik direktör Unai Emery, 30 yaşındaki on numarayı Miami kampının kadrosuna almadı. Bonservis bedelsiz gönderilmesi gündemde olan Fransız yıldız, Paris'te çalışmalarını sürdürüyor.



TÜRKİYE'YE SICAK

Genel Sekreter Mahmut Uslu, "Ben Arfa'yı alıp da nerede oynatacağız" dedi ama tecrübeli oyuncuya ilgi üst düzeyde. Goal.com'un özel haberine göre Kanarya, Ben Arfa'ya şu ana kadar en ciddi teklifi yapan takım. Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor ancak resmi teklif yapmadı. Fenerbahçe'nin ise Ben Arfa'ya 3 yıllık teklif sunduğu öğrenildi.



PSG ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Ben Arfa, bonservisini bedelsiz alıp ayrılmak istiyor. PSG de bu formüle sıcak ama daha netleşen bir şey yok. Fenerbahçe, eğer bonservisini kulübünden alır, yüksek imza parası talep etmezse, yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu Ben Arfa'yı renklerine katabilir. Fransız basını da Ben Arfa'nın Türkiye seçeneğine çok sıcak baktığını yazıyor.