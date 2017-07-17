''Bu formayı giymek istemeyen...''
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Jeremain Lens için Sunderland'in menajeri Simon Grayson, Hollandalı yıldızı suçlayan açıklamalar yaptı. Hazırlık maçında St. Johnstone'a 3-0 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulunan Grayson, devrenin sonunda oyundan aldığı Lens'i ima edip, "Bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa başka yerlere gidebilirler" ifadelerini kullandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
''Bu formayı giymek istemeyen...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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