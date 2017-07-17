 ''Bu formayı giymek istemeyen...'' – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Bu formayı giymek istemeyen...''

    ''Bu formayı giymek istemeyen...''
    F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği için Sunderland'in menajeri Simon Grayson, Hollandalı yıldızı suçlayan açıklamalar yaptı. Hazırlık maçında St. Johnstone'a 3-0 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulunan Grayson, devrenin sonunda oyundan aldığı Lens'i ima edip, "Bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa başka yerlere gidebilirler" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:14
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