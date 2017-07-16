Valbuena'dan önemli açıklamalar

İsviçre'de oynanan Fenerbahçe - Marsilya maçından sonra Fransız RMC radyosuna konuşan Valbuena, Fenerbahçe'ye uyum süresinin çok iyi geçtiğini belirtti.



Antrenörünün kendisine çok güvendiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Fenerbahçe çok tecrübeli süper insanlarla dolu bir takım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de olan coşku ve ambiyansın Marsilya'da olandan 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Mathieu Valbuena, "Fenerbahçe dünyada tanınan bir takım, nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi hep bizimle beraber" dedi.



Valbuena 2006-2014 sezonlarında Olympique Marsilya formasını giymiş daha sonra Olympique Lyon'a transfer olmuştu, Marsilya'da oynanan her Lyon ile Marsilya maçında Marsilya taraftarının aşırı protestolarına maruz kalıyordu.