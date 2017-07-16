 Valbuena'dan önemli açıklamalar – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan önemli açıklamalar

    Valbuena'dan önemli açıklamalar

    'nin Fransız yıldızı Mathieu , Fransızca yayın yapan RMC radyosuna açıklamalarda bulundu.

    İsviçre'de oynanan - Marsilya maçından sonra Fransız RMC radyosuna konuşan Valbuena, Fenerbahçe'ye uyum süresinin çok iyi geçtiğini belirtti.

    Antrenörünün kendisine çok güvendiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Fenerbahçe çok tecrübeli süper insanlarla dolu bir takım" açıklamasını yaptı.
    Fenerbahçe'de olan coşku ve ambiyansın Marsilya'da olandan 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Mathieu Valbuena, "Fenerbahçe dünyada tanınan bir takım, nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi hep bizimle beraber"     dedi.

    2006-2014 sezonlarında Olympique Marsilya formasını giymiş daha sonra Olympique Lyon'a transfer olmuştu, Marsilya'da oynanan her Lyon ile Marsilya maçında Marsilya taraftarının aşırı protestolarına maruz kalıyordu.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.