Valbuena'dan önemli açıklamalar
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransızca yayın yapan RMC radyosuna açıklamalarda bulundu.
İsviçre'de oynanan Fenerbahçe - Marsilya maçından sonra Fransız RMC radyosuna konuşan Valbuena, Fenerbahçe'ye uyum süresinin çok iyi geçtiğini belirtti.
Antrenörünün kendisine çok güvendiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Fenerbahçe çok tecrübeli süper insanlarla dolu bir takım" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'de olan coşku ve ambiyansın Marsilya'da olandan 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Mathieu Valbuena, "Fenerbahçe dünyada tanınan bir takım, nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi hep bizimle beraber" dedi.
Valbuena 2006-2014 sezonlarında Olympique Marsilya formasını giymiş daha sonra Olympique Lyon'a transfer olmuştu, Marsilya'da oynanan her Lyon ile Marsilya maçında Marsilya taraftarının aşırı protestolarına maruz kalıyordu.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:51
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Dönmek istiyorum
Toplam 5
Yorum
lastkhan yusuf yazıcının fotoğrafına baktığımda gördüğüm enerji malesef yok yok yok.
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Fbli Resmen ilk 5 te bile olamicak kadar kotu bi futbol oynuyoruz rezillik kepazelik dolu bi oyun sampiyonlugunu kutluyoruz tum febeliler adina
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Fener yine yok
Toplam 41
Yorum
Koyu fenerli Arkadaslar maskeleri takalim birazdan besiktas gecicek burdan dumandan zehirlenmeyelim ..astimi olan evine dnsun sampiyon bjk yine
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