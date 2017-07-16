 'Remy için riske değer' – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    'Remy için riske değer'

    'Remy için riske değer'
    Mathieu Valbuena'nın, "Marsilya'dan tanıyorum. Beraber iyi bir iki oluruz" dediği dosyası da tekrar açıldı. Kalbinde ritim bozukluğu çıktığı için askıya alınan Fransız forvet konusunda bazı yöneticilerin, "Galatasaray daha büyük riske girerek, Gomis'i aldı. Biz de düşünebiliriz" görüşünü ortaya attığı belirtiliyor. 30 yaşındaki Remy'yi Chelsea gözden çıkarmıştı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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