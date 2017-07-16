 Navas’ta yeni hamle – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Navas’ta yeni hamle

    Navas’ta yeni hamle
    FFP kuralları gereği transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, mecburen bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veriyor. Bu kapsamda Manchester City ile sözleşmesi biten sağ kanat Jesus Navas'ın yeniden değerlendirmeye alındığı ve 3 milyon euro 'imza parası' teklif edildiği iddia edildi. Sevilla, West Ham ve Newcastle ile anlaşma sağlayamayan 31 yaşındaki İspanyol oyuncudan yanıt beklendiği belirtiliyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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