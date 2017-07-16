 Miro’dan destek! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Miro’dan destek!

    Miro’dan destek!
    Transfer yapması için kaynak yaratması gereken Fenerbahçe, Miroslav Stoch'u da elden çıkardı. Slovak oyuncu, Sivasspor ile anlaştı. 'un gitmesiyle bütçede açılacak boşluk da forvet ve kanat oyuncusu alımında kullanılacak
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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