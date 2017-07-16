 Josef mi satılacak! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Josef mi satılacak!

    Josef mi satılacak!
    'in Milan'a transferinin suya düşmesi transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'yi zora soktu. Bu gelişme üzerine Brezilya'dan teklifler alan Josef de Souza'nın satılması fikrinin gündeme geldiği ileri sürüldü. Vasco ve Bahia'nın istediği Josef için 4 milyon euro'luk teklifin masada olduğu belirtiliyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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