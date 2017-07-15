 Remy’de sıcak saatler – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Remy’de sıcak saatler

    Remy’de sıcak saatler

    Menajeri Guerra İstanbul’a geldi, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüştü. İki kulüp de sakatlığı ve kalp sorunu nedeniyle Remy’nin transferine mesafeli...

    Kanarya'nın golcü adayları arasında adı gündemden düşmeyen Loic Remy'de dün önemli gelişmeler yaşandı. Chelsea'yle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Fransız forvetin menajeri Frederic Guerra dün İstanbul'a gelip hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşmeler yaptı. Guerra, önceki gece geç saatlerde buluştuğu Fenerbahçeli yetkililerle dün de kulüp binasında bir zirve gerçekleştirdi, oyuncuyu kiralık getirebileceğini söyledi. Taraflar karşılıklı olarak şartlarını ortaya koydu. Ancak Kanarya, sakatlığı nedeniyle Remy'nin transferine mesafeli bakıyor. Beşiktaş da aynı gerekçeyle tecrübeli futbolcuya sıcak bakmıyor.

    TRANSFERDE BEKLEMEYE GEÇİLDİ
    Menajer Guerra'dan düşünmek için zaman isteyen sarı-lacivertliler, beklemeye geçti. Fransız basını, kalbinde ritim bozukluğu bulunan Remy'yi Fenerbahçe'nin Londra'da sağlık kontrolünden geçirdiği yazmıştı. RMC radyosu ise, "Türkler Remy'de risk almak istemiyor" yorumunu yapmıştı.

    SADECE 8 MAÇ OYNADI
    Lyon'un altyapısından yetişen , sırasıyla Lens (kiralık), OGC Nizza, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle (kiralık), Chelsea ve Crystal Palace'ta (kiralık) oynadı. 31 kez Fransa Milli Takımı forması giyip 7 gol atan 30 yaşındaki ünlü forvet, geçen sezon Crystal Palace'ta sadece 5 lig maçında (1'i ilk 11) görev yaptı, skora katkıda bulunamadı. Remy, 3 kupa maçında da (2'si ilk 11) fileleri sarsamadı.


    Emre BOL
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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