Remy’de sıcak saatler
Menajeri Guerra İstanbul’a geldi, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüştü. İki kulüp de sakatlığı ve kalp sorunu nedeniyle Remy’nin transferine mesafeli...
TRANSFERDE BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Menajer Guerra'dan düşünmek için zaman isteyen sarı-lacivertliler, beklemeye geçti. Fransız basını, kalbinde ritim bozukluğu bulunan Remy'yi Fenerbahçe'nin Londra'da sağlık kontrolünden geçirdiği yazmıştı. RMC radyosu ise, "Türkler Remy'de risk almak istemiyor" yorumunu yapmıştı.
SADECE 8 MAÇ OYNADI
Lyon'un altyapısından yetişen Loic Remy, sırasıyla Lens (kiralık), OGC Nizza, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle (kiralık), Chelsea ve Crystal Palace'ta (kiralık) oynadı. 31 kez Fransa Milli Takımı forması giyip 7 gol atan 30 yaşındaki ünlü forvet, geçen sezon Crystal Palace'ta sadece 5 lig maçında (1'i ilk 11) görev yaptı, skora katkıda bulunamadı. Remy, 3 kupa maçında da (2'si ilk 11) fileleri sarsamadı.
Emre BOL
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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