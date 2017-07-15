 Forvete hızlı tren! – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Forvete hızlı tren!

    Forvete hızlı tren!

    Liverpool’da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Belçikalı yeniden Fenerbahçe’nin gündeminde. Kiralık teklifi yapıldı, beklemeye geçildi.

    Aykut Kocaman, sakat Fernandao ve istikrarsız Van Persie ile sezonun bitmeyeceğini görüp yönetimden iki forvet istemişti. Sarı-lacivertli yönetim harıl harıl golcü arıyor ancak her denemede 'para' engeline takılıyor. Talip olunan oyunculardan yüksek maliyetleri nedeniyle sonuç alınamıyor.

    Radara bu kez Liverpool'da beklenen patlamayı yapamayan takıldı. Kanarya, 22 yaşındaki Belçikalı golcüyü 2015-16 sezonun yaz ve ara transfer döneminde iki kez kiralık istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, kıvrak futbol stili ve hızı nedeniyle Bruma'ya benzetilen genç forvet için Liverpool'a kiralama teklifi yaptı. Ada ekibi teklifi henüz yanıt vermedi.

    'BİTİRİCİ' VURUŞTA ZAYIF
    Liverpool, Origi'yi 2014'te 12.5 milyon euro'ya Lille'den transfer etmişti. O sezonu Lille'de kiralık geçiren 1.85'lik forvet, Liverpool'da iki sezonda tüm kategorilerde forma giydiği 76 maçta 21 gol-5 asistle oynadı. 23 kez Belçika Milli Takımı forması giyip 3 gol atan Kenya asıllı yıldız, son vuruşlarda beklenen etkiyi yapamıyor.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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