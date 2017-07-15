Forvete hızlı tren!
Liverpool’da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Belçikalı Divock Origi yeniden Fenerbahçe’nin gündeminde. Kiralık teklifi yapıldı, beklemeye geçildi.
Radara bu kez Liverpool'da beklenen patlamayı yapamayan Divock Origi takıldı. Kanarya, 22 yaşındaki Belçikalı golcüyü 2015-16 sezonun yaz ve ara transfer döneminde iki kez kiralık istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, kıvrak futbol stili ve hızı nedeniyle Bruma'ya benzetilen genç forvet için Liverpool'a kiralama teklifi yaptı. Ada ekibi teklifi henüz yanıt vermedi.
'BİTİRİCİ' VURUŞTA ZAYIF
Liverpool, Origi'yi 2014'te 12.5 milyon euro'ya Lille'den transfer etmişti. O sezonu Lille'de kiralık geçiren 1.85'lik forvet, Liverpool'da iki sezonda tüm kategorilerde forma giydiği 76 maçta 21 gol-5 asistle oynadı. 23 kez Belçika Milli Takımı forması giyip 3 gol atan Kenya asıllı yıldız, son vuruşlarda beklenen etkiyi yapamıyor.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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