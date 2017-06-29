Carlos Kameni 'cepte'
Kamerun basını, tecrübeli kalecinin Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ospina için Arsenal’den onay çıkmazsa Kameni imzaya çağrılacak.
HEDEF HALA OSPİNA!..
Kanarya'nın Kameni için Malaga'ya 1.5 milyon euro ödeyeceği, kendisine ise yıllık 2 milyon euro verileceği bildirildi. Yönetimin ilk hedef i ise hala David Ospina. Kolombiyalı kaleci ile de anlaşıldı. Arsenal'den onay gelirse Ospina alınacak, olmazsa Kameni imzaya çağrılacak.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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