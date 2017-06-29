Carlos Kameni 'cepte'

Kamerun basını, tecrübeli kalecinin Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ospina için Arsenal’den onay çıkmazsa Kameni imzaya çağrılacak.

Fenerbahçe, kaleci transferini sonuçlandırmak üzere. Kamerun basını, Carlos Kameni'nin sarı-lacivertli takımdan gelen teklifi kabul ettiğini duyurdu. Tecrübeli eldivenin, Malaga'dan ayrılmaya son ana kadar yanaşmadığı ancak yerine Roberto'nun transferinin ardından Fenerbahçe'ye 'evet' dediğini belirtti. 33 yaşındaki file bekçisinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek kendisini Fenerbahçeli yapacak kontrata imza atacağı ifade edildi. İLK



HEDEF HALA OSPİNA!..

Kanarya'nın Kameni için Malaga'ya 1.5 milyon euro ödeyeceği, kendisine ise yıllık 2 milyon euro verileceği bildirildi. Yönetimin ilk hedef i ise hala David Ospina. Kolombiyalı kaleci ile de anlaşıldı. Arsenal'den onay gelirse Ospina alınacak, olmazsa Kameni imzaya çağrılacak.