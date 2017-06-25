 Wiel dönüyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Wiel dönüyor

    Wiel dönüyor
    'ye Hollandalı sağ bekten kötü haber geldi. Transfer olduğu günden bu yana sahada iyi bir performans veremeyen, dışarıda da sürekli huzur bozan Gregory van der Wiel takım bulamadı. Tecrübeli sağ bek ABD tatili sonrası sezon başı kampına katılacak.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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