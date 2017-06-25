 Sow’dan Cimbom fırçası – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Sow’dan Cimbom fırçası

    Sow’dan Cimbom fırçası

    Tam bir F.Bahçe aşığı olan Senegalli yıldız, ağabeyinin kendisinden habersiz G.Saray ile görüşmesine köpürdü. Sow, Aslan’da forma giymeyi düşünmüyor.

    Sarı-lacivertli tribünlerin sevgilisi olan Moussa Sow'un ağabeyiyle arası açıldı. Sebebi ise Sow'un ağabeyi Abdullah'ın kısa süre önce Fransa'da 'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün'le masaya oturması. Ergün'ün teklifine ağabey Abdullah olumlu yaklaşmıştı. Sow kendisinden habersiz yapılan bu görüşme üzerine köpürdü. Sow'un ağabeyine "Ben Fenerbahçeliyim. Asla Galatasaray'da forma giymem. Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" dediği öğrenildi. Sow, 'de kalmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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