 Rami’ye hücum – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
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    Rami’ye hücum

    Rami’ye hücum

    Türk futbolunun lokomotifleri bir transferde daha karşı karşıya kaldı. Fransız basınına göre ilk olarak Kartal’ın ilgilendiği 31 yaşındaki savunmacı için F.Bahçe ve G.Saray da devreye girdi.

    , ve 'ın aynı stoperin peşine düştüğü belirtildi. İlk olarak siyah-beyazlıların gündemine aldığı Adil Rami'ye Fenerbahçe ve Galatasaray da kanca attı. Fransız basınında yer alan haberlerde 31 yaşındaki tecrübeli stoper için tam anlamıyla bir transfer savaşı yaşandığı belirtildi. Rami'nin Sevilla ile 2019'a kadar sözleşmesi var. Ancak İspanyol kulübü onu kadrosunda düşünmüyor. 2-3 milyon euro gibi bir rakama bırakmaya da hazır görünüyor.

    MARSİLYA DA İSTİYOR
    Türk ekiplerinin bu transferde önlerindeki en büyük engel Marsilya. Fransız ekibi de 1.90'lık kule stoperi kadrosuna katmayı düşünüyor. Rami'nin de Marsilya'ya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Simon Kjaer'i satmayı planlayan Fenerbahçe'nin güçlü bir teklifle Rami'nin aklını çelebileceği konuşuluyor. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon İspanya Ligi'nde 21 maça çıktı. 4 sarı kart gördü, 1 kez de oyundan atıldı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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