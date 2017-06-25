Rami’ye hücum
Türk futbolunun lokomotifleri bir transferde daha karşı karşıya kaldı. Fransız basınına göre ilk olarak Kartal’ın ilgilendiği 31 yaşındaki savunmacı için F.Bahçe ve G.Saray da devreye girdi.
MARSİLYA DA İSTİYOR
Türk ekiplerinin bu transferde önlerindeki en büyük engel Marsilya. Fransız ekibi de 1.90'lık kule stoperi kadrosuna katmayı düşünüyor. Rami'nin de Marsilya'ya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Simon Kjaer'i satmayı planlayan Fenerbahçe'nin güçlü bir teklifle Rami'nin aklını çelebileceği konuşuluyor. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon İspanya Ligi'nde 21 maça çıktı. 4 sarı kart gördü, 1 kez de oyundan atıldı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Rami’ye hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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