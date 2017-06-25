 Ne Barça’sı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Ne Barça’sı

    Ne Barça’sı
    Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Lima'nın Barcelona ile anlaşacağı söyleniyordu. Ancak menajeri Walter Riberio "Barcelona'dan bize hiçbir teklif gelmedi. Ben İtalya'ya gidip transfer görüşmeleri yapacağım" diye konuştu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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