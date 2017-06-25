Kampta forvet krizi

VAN PERSİE: Feyenoord'a dönmek istiyor. Kendi dönemese bile ailesi Rotterdam'da yaşayacak. Üst üste 3 maça çıkamıyor.



FERNANDAO: Kolundaki kırık tam geçmedi. Her sakatlık sonrası 100 kilonun üzerinde dönüyor. Sonra da form tutması zaman alıyor.



EMENİKE: Sorunlu bir oyuncu olduğunu tüm dünya biliyor. Bu sebeple henüz 1 teklif dahi alamadı. Camiada pek sevilmiyor.



SOW: Tribünler ona hayran ama geçen sezon kiralık olarak gelmişti. Al Ahli bir daha kiralamak istemiyor. Kanarya da bonservis ödemeyi düşünmüyor.