 Kampta forvet krizi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Kampta forvet krizi

    Kampta forvet krizi
    VAN PERSİE: Feyenoord'a dönmek istiyor. Kendi dönemese bile ailesi Rotterdam'da yaşayacak. Üst üste 3 maça çıkamıyor.

    FERNANDAO: Kolundaki kırık tam geçmedi. Her sakatlık sonrası 100 kilonun üzerinde dönüyor. Sonra da form tutması zaman alıyor.

    EMENİKE: Sorunlu bir oyuncu olduğunu tüm dünya biliyor. Bu sebeple henüz 1 teklif dahi alamadı. Camiada pek sevilmiyor.

    SOW: Tribünler ona hayran ama geçen sezon kiralık olarak gelmişti. Al Ahli bir daha kiralamak istemiyor. Kanarya da bonservis ödemeyi düşünmüyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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