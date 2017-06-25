 Josef: Oraya asla gitmem! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Josef: Oraya asla gitmem!

    Josef: Oraya asla gitmem!
    Fenerbahçeli 'ya Flamengo'nun cazip bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Rio'nun kırmızı-beyazlı ekibinin önerdiği bonservis bedelini Kanarya'nın kabul ettiği öğrenildi. Ancak fanatik Vasco'lu Josef "Asla Flamengo'ya gitmem" diye konuştu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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