Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi
Simon Kjaer, İtalya'da evlendi.
Danimarkalı stoper, iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün sonrası sarı-lacivertli kulüpten açıklama ve kutlama geldi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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