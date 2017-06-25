 Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Fenerbahçeli evlendi

    Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

    , İtalya'da evlendi.

    Danimarkalı stoper, iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün sonrası sarı-lacivertli kulüpten açıklama ve kutlama geldi.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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