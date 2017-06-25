 Engel kalksın! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Engel kalksın!

    Engel kalksın!
    F.Bahçe'nin engelli taraftarlarından Can Dalgıç kulübe başvurdu. Dalgıç tekerlekli sandalyelilerin maç izlediği bölümün yükseltilmesini istedi. Paylaştığı fotoğraflarda saha, güvenlik görevlileri ve reklam panolarından dolayı tam olarak görülemiyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Engel kalksın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.