Engel kalksın!

F.Bahçe'nin engelli taraftarlarından Can Dalgıç kulübe başvurdu. Dalgıç tekerlekli sandalyelilerin maç izlediği bölümün yükseltilmesini istedi. Paylaştığı fotoğraflarda saha, güvenlik görevlileri ve reklam panolarından dolayı tam olarak görülemiyor.