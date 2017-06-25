 Cazorla’ya ret – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Cazorla’ya ret

    Cazorla’ya ret
    Menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerilen Santi Cazorla'ya ret geldi. Sarı-lacivertli yönetim yüksek maaş alan ve sakatlığı sebebiyle aylardır sahalardan uzak kalan İspanyol yıldızı transfer etmeyeceklerini belirttiler. Fenerbahçe devre arasında da oyuncuyla ilgilenmişti.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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