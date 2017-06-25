Menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerilen Santi Cazorla'ya ret geldi. Sarı-lacivertli yönetim yüksek maaş alan ve sakatlığı sebebiyle aylardır sahalardan uzak kalan İspanyol yıldızı transfer etmeyeceklerini belirttiler. Fenerbahçe devre arasında da oyuncuyla ilgilenmişti.