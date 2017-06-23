 Newcastle’ın gözdesi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Newcastle’ın gözdesi

    Newcastle’ın gözdesi
    Ada medyası Swansea ve Celtic'ten sonra bu kez de Premier Lig'e tekrar yükselen Newcastle'ın Martin için devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Slovak stoperle Liverpool'da çalışan Newcastle menajeri Rafa Benitez'in transferde ısrarcı olduğu öne sürüldü. 32 yaşındaki Skrtel için F.Bahçe'nin 5.5 milyon euro (22 milyon TL) istediği belirtildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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