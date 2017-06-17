 Ya F.Bahçe ya alt lig – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ya F.Bahçe ya alt lig

    Ya F.Bahçe ya alt lig
    Kanarya, için teklifini sunmuştu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızın 4 milyon euro isteğiyle şoke olmuştu. Fenerbahçe yönetimi yine de önerisini aktif tutuyor. Lens, Kanarya'nın önerdiği parayı kabul ederse gelecek aksi halde Sunderland'le alt kümede oynayacak.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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