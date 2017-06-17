Orucu bırakmam

Kanarya ile kiralık kontratı sona eren Moussa Sow, Senegal'in hocası Cisse'nin oruç tutmaması yönündeki telkinine sert çıktı. 31 yaşındaki forvet "F.Bahçe'de oruç tutmama kimse karışmadı. Doktorlar, Cisse'ye 'sağlığını etkiler' demiş. Doktorlar, Allah'tan daha mı iyi bilecek. Ramazan'da da futbol oynayabilirim. Benim için bir sorun yok. Orucumu bırakmam" diye konuştu.