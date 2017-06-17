 La Liga Tufan'ı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    La Liga Tufan'ı

    La Liga Tufan'ı
    Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Ozan Tufan'ın yeni rotasının İspanya olması bekleniyor. La Liga ekiplerinden Valencia'nın genç yıldızı 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. Real Sociedad da peşinde.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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