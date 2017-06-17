 Kjaer’e yeni talip – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’e yeni talip

    <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a>’e yeni talip
    Milan ve Arsenal'in radarındaki Simon Kjaer'e yeni talip çıktı. İtalyan devi İnter'in de Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe 10 milyon euro'nun üzerinde teklifler bekliyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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