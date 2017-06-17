 Ever Banega iddiası – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Ever Banega iddiası
    italyan basını sarı-lacivertlilerin, Ever Banega ile temasları sürdürdüğünü yazdı. İnter'de top koşturan Arjantinli yıldız izin Kanarya'nın kiralama formülünü düşündüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici transferine rağmen bir 10 numara daha istiyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ever Banega iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.