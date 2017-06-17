Ever Banega iddiası

italyan basını sarı-lacivertlilerin, Ever Banega ile temasları sürdürdüğünü yazdı. İnter'de top koşturan Arjantinli yıldız izin Kanarya'nın kiralama formülünü düşündüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici transferine rağmen bir 10 numara daha istiyor.