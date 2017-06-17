Dirar Fırtınası

VALBUENA'DAN

Sarı-lacivertliler coştu bir kere...ile başlayan transfer bombardımanıile devam etmişti. 3. bomba daha önce anlaşılanoldu. Geçtiğimiz yıl Monaco ile şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki yıldız dün sağlık kontrollerinden geçmek ve transferini resmileştirmek üzere İstanbul'a geldi. Tıpkı Valbuena transferinde olduğu gibi sarı-lacivertli taraftarlar görkemli bir karşılama ile yeni yıldızlarına "" dedi.'nda kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı. Faslı yıldız telefonuyla bu anları kaydetti. Tecrübeli oyuncu ilk demeciyle de taraftarlara güçlü mesajlar verdi: "Muhteşem bir karşılama oldu. Buraya gelen taraftara çok teşekkür ederim.'dan sonra'de de şampiyon olmak istiyorum. Ben ve takım arkadaşlarım tüm sezon bunun için mücadele edeceğiz" Sağlık kontrolünden geçen Dirar'a bugün kulübün tesisleri tanıtılacak. Faslı yıldız ardından küçük bir İstanbul turu yapacak. Dirar'ın ilk izlenimleri olumlu.Nabil Dirar sezon başı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco formasıyla F.Bahçe'ye karşı oynamıştı. Kanarya, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmıştı. Rövanşta da Monaco'nun 2-1 üstünlüğü vardı. 65. dakikada Dirar'ın asistini Germain gole çevirince Kanarya, Devler Ligi'ne veda etmişti.Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena'nın İnstagram hesabı transferlerin habercisi gibi... 32 yaşındaki yıldız isim kendi gelmeden önce İnstagram hesabından F.Bahçe'nin alt yapı oyuncularına kadar herkesi takibine almıştı. Ardından da sarı-lacivertlilerin görüştüğü Nabil Dirar ve Gael Clichy'yi de takibe başlamıştı. Dirar geldi şimdi herkes Clichy'yi bekliyor.