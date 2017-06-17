Dirar Fırtınası
Kanarya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Nabil Dirar “Muhteşem bir karşılama oldu. Monaco’dan sonra F.Bahçe’de de şampiyon olmaya geldim” dedi
TARAFTARA HAYRAN KALDI
Nabil Dirar, Atatürk Havaalanı'nda kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı. Faslı yıldız telefonuyla bu anları kaydetti. Tecrübeli oyuncu ilk demeciyle de taraftarlara güçlü mesajlar verdi: "Muhteşem bir karşılama oldu. Buraya gelen taraftara çok teşekkür ederim. Monaco'dan sonra Fenerbahçe'de de şampiyon olmak istiyorum. Ben ve takım arkadaşlarım tüm sezon bunun için mücadele edeceğiz" Sağlık kontrolünden geçen Dirar'a bugün kulübün tesisleri tanıtılacak. Faslı yıldız ardından küçük bir İstanbul turu yapacak. Dirar'ın ilk izlenimleri olumlu.
F.BAHÇE'Yi YAKMIŞTI
Nabil Dirar sezon başı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco formasıyla F.Bahçe'ye karşı oynamıştı. Kanarya, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmıştı. Rövanşta da Monaco'nun 2-1 üstünlüğü vardı. 65. dakikada Dirar'ın asistini Germain gole çevirince Kanarya, Devler Ligi'ne veda etmişti.
VALBUENA'DAN AL HABERİ
Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena'nın İnstagram hesabı transferlerin habercisi gibi... 32 yaşındaki yıldız isim kendi gelmeden önce İnstagram hesabından F.Bahçe'nin alt yapı oyuncularına kadar herkesi takibine almıştı. Ardından da sarı-lacivertlilerin görüştüğü Nabil Dirar ve Gael Clichy'yi de takibe başlamıştı. Dirar geldi şimdi herkes Clichy'yi bekliyor.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
-
Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
-
Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
-
Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
Dirar Fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.