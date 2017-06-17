 Dirar Fırtınası – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Dirar Fırtınası

    Dirar Fırtınası

    Kanarya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. “Muhteşem bir karşılama oldu. Monaco’dan sonra F.Bahçe’de de şampiyon olmaya geldim” dedi

    Sarı-lacivertliler coştu bir kere... Mehmet Ekici ile başlayan transfer bombardımanı Mathieu Valbuena ile devam etmişti. 3. bomba daha önce anlaşılan Nabil Dirar oldu. Geçtiğimiz yıl Monaco ile şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki yıldız dün sağlık kontrollerinden geçmek ve transferini resmileştirmek üzere İstanbul'a geldi. Tıpkı Valbuena transferinde olduğu gibi sarı-lacivertli taraftarlar görkemli bir karşılama ile yeni yıldızlarına "Hoş geldin" dedi.

    TARAFTARA HAYRAN KALDI
    , Atatürk Havaala'nda kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı. Faslı yıldız telefonuyla bu anları kaydetti. Tecrübeli oyuncu ilk demeciyle de taraftarlara güçlü mesajlar verdi: "Muhteşem bir karşılama oldu. Buraya gelen taraftara çok teşekkür ederim. Monaco'dan sonra Fenerbahçe'de de şampiyon olmak istiyorum. Ben ve takım arkadaşlarım tüm sezon bunun için mücadele edeceğiz" Sağlık kontrolünden geçen Dirar'a bugün kulübün tesisleri tanıtılacak. Faslı yıldız ardından küçük bir İstanbul turu yapacak. Dirar'ın ilk izlenimleri olumlu.

    F.BAHÇE'Yi YAKMIŞTI
    Nabil Dirar sezon başı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco formasıyla F.Bahçe'ye karşı oynamıştı. Kanarya, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmıştı. Rövanşta da Monaco'nun 2-1 üstünlüğü vardı. 65. dakikada Dirar'ın asistini Germain gole çevirince Kanarya, Devler Ligi'ne veda etmişti.

    VALBUENA'DAN AL HABERİ
    Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena'nın İnstagram hesabı transferlerin habercisi gibi... 32 yaşındaki yıldız isim kendi gelmeden önce İnstagram hesabından F.Bahçe'nin alt yapı oyuncularına kadar herkesi takibine almıştı. Ardından da sarı-lacivertlilerin görüştüğü Nabil Dirar ve Gael Clichy'yi de takibe başlamıştı. Dirar geldi şimdi herkes Clichy'yi bekliyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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