 Alper çok hırslı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Alper çok hırslı

    Alper çok hırslı
    Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi hırslı isimlerden biri de ... Aykut Kocaman'ın gelişine sevindiğini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu "Bu sezon zorlu bir forma yarışı olacak. Hepsinden önemlisi takımı şampiyon yapmak" diye konuştu.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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