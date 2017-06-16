 Ozan Tufan bilmecesi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    bilmecesi

    Ozan Tufan bilmecesi
    F.Bahçe'nin İspanya'dan R.Sociedad'a kiralık göndererek Bruma gibi aşama kaydetmesini umduğu Ozan Tufan sert çıktı. Tufan'ın, "Türkiye'de mutluyum. Yurt dışında yaşamak isteseydim, F.Bahçe'ye geldiğim ilk dönemde Valencia'nın teklifini değerlendirirdim" dediği öğrenildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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