 ‘Muhteşem döneceğim’ – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    ‘Muhteşem döneceğim’

    ‘Muhteşem döneceğim’
    Ligde 25. haftada A.Konya maçında kolu kırılan , yeni sezon için sabırsızlanıyor. İyileşen ve zayıfladığı belirtilen Brezilyalı golcü henüz kuvvet çalışmalarına başlamadı. Yeni sezona yetişmesi beklenen 30 yaşındaki yıldız, "Dönüşüm muhteşem olacak. Seneye bambaşka izleyeceksiniz" mesajını gönderdi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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