 Kjaer Arsenal’e – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kjaer ’e

    Kjaer Arsenal’e

    Milan ve İnter’in ardından de Kjaer istiyor. İngiliz devinin 12 milyon euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

    'nin transferdeki en kilit ismi olan Simon Kjaer için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Danimarkalı yıldızdan gelecek kaynakla UEFA'nın koyduğu limitli transfer şartlarını karşılamak isteyen sarı-lacivertlilerin, 15 milyon euro fiyat biçtiği Kjaer'e Milan ve İnter'in ardından Arsenal de talip oldu. Hollanda medyası İngiliz devinin 12 milyon euro'luk teklif yaptığını öne sürdü. F.Bahçe'nin ise pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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