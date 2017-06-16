Elçi Valbuena
Fransız yıldız, muhteşem karşılamadan o kadar etkilendi ki Ali Yıldırım’dan geçen yıl gelmediği için özür diledi.
TRANSFERLER BENDEN
32 yaşındaki orta saha, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmede de yeni bir misyona yelken açtı. Kocaman'a Fransa'dan başka herhangi bir oyuncu için görüşmeler yapılıyorsa kendisinin de dahil olabileceğini ilk günden gördüklerinin F.Bahçe'yi anlatmak için kendisine yeterli olduğunu söyledi.
18-19 YAŞINDA GİBİ
Aykut Kocaman, Valbuena'yı yere göğe sığdıramadı. Kocaman, "Valbuena'yla konuştum. Benim gördüğüm, 18-19 yaşındaki oyuncuların A takıma çıkmak için yaptıkları vardır. Ben Valbuena'da onu gördüm. Aç ve sürekli istiyor. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Sahada ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bildiği, inandığı değerleri uygulama durumu var onda" dedi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Elçi Valbuena haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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