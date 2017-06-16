 Elçi Valbuena – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Elçi Valbuena

    Elçi Valbuena

    Fransız yıldız, muhteşem karşılamadan o kadar etkilendi ki Ali Yıldırım’dan geçen yıl gelmediği için özür diledi.

    F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, hala havalimanında kendisine yapılan muhteşem karşılamanın etkisinden kurtulabilmiş değil. Tecrübeli futbolcunun, Ali Yıldırım'dan "Geçen sezon teklifinizi kabul edemediğim için özür dilerim" dediği ortaya çıktı.

    TRANSFERLER BENDEN
    32 yaşındaki orta saha, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmede de yeni bir misyona yelken açtı. Kocaman'a Fransa'dan başka herhangi bir oyuncu için görüşmeler yapılıyorsa kendisinin de dahil olabileceğini ilk günden gördüklerinin F.Bahçe'yi anlatmak için kendisine yeterli olduğunu söyledi.

    18-19 YAŞINDA GİBİ
    Aykut Kocaman, Valbuena'yı yere göğe sığdıramadı. Kocaman, "Valbuena'yla konuştum. Benim gördüğüm, 18-19 yaşındaki oyuncuların A takıma çıkmak için yaptıkları vardır. Ben Valbuena'da onu gördüm. Aç ve sürekli istiyor. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Sahada ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bildiği, inandığı değerleri uygulama durumu var onda" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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