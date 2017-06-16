 Aziz Yıldırım iftara katıldı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    iftara katıldı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> iftara katıldı
    Başkanı , Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Derneğin lokalinde gerçekleştirilen iftar yemeğine başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Ender Alkaya ve Metin Doğan katıldı. İftar yemeğinde basketbol takımının başarısı konuşulurken Yıldırım'ın neşeli olduğu gözlendi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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