 Ada’dan Fener’e – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Ada’dan Fener’e

    Ada’dan Fener’e
    F.Bahçe'de kale için Malaga'dan Kamerunlu Kameni gündemdeki yerini korurken, İngiltere'den Newcastle'ın 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Matz Sels için sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 9 maçta oynayan Sels'i satın alma opsiyonlu kiralık istediği belirtildi. İngilizler'in de teklife sıcak baktığı kaydedildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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