Ada’dan Fener’e

F.Bahçe'de kale için Malaga'dan Kamerunlu Kameni gündemdeki yerini korurken, İngiltere'den Newcastle'ın 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Matz Sels için sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 9 maçta oynayan Sels'i satın alma opsiyonlu kiralık istediği belirtildi. İngilizler'in de teklife sıcak baktığı kaydedildi.