 Yine Odjidja – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Yine Odjidja

    Yine Odjidja
    Polonya basını ısrarla Kanarya'nın Vadis Odjidja-Ofoe'nin peşinde olduğunu yazıyor. Legia Varşova'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçildi. Kanarya, Ofoe'yi alternatif olarak düşünüyor. Olympiakos da takipte.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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