 Sobol iddiası – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Sobol iddiası

    Sobol iddiası
    Kanarya'nın devre arasında gündemine aldığı Shakhtar Donetsk'ten ile yeniden ilgilenmeye başladığı iddia edildi. Hasan Ali Kaldırım'la henüz anlaşılamadı, İsmail Köybaşı da yetersiz görülüyor. Sarı-lacivertliler sol bek için Sobol'u kadroya katmayı hedefliyor. Kiralık oynadığı Zorya'da F.Bahçe'ye karşı çıktığı maçta kırmızı görmüştü.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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