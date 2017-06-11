 Ozan gitti gidiyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Ozan gitti gidiyor

    Ozan gitti gidiyor
    Kanarya'da beklenileni veremeyen Ozan Tufan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. F.Bahçe yine de gelecek gördüğü Ozan'ı bonservisiyle vermeye razı değil. Sociedad'a kiralarken satın alma opsiyonu maddesi olmayacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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