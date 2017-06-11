 Nabil Dirar’da sorun yok – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ’da sorun yok

    Nabil Dirar’da sorun yok

    Kanarya, Monaco'nun kapısını ilk olarak için çalmıştı.

    Bu transferde sarı-lacivertlilere geçtiğimiz yıl Gökhan Gönül'den problem yaşanan Ahmet Bulut'un da yardımcı olduğu belirtilmişti. Bulut dün Ajax'lı Anderson Lopez'i Monaco'ya getirerek bu kulüple olan bağlarını iyice güçlendirdi. Kanarya, Moutinho için de çalışmalarını Bulut üzerinden yürütüyor. Ama öncelik da. 31 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul'a bekleniyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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