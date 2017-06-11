 Musa işi zor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Musa işi zor

    Musa işi zor
    , bir süredir 'den 'yı kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Nijeryalı forvet "Şu an Milli Takım'dayım ve transferimle ilgilenmiyorum. Sadece Nijerya'nın galibiyetine odaklandım. Fenerbahçe ile ilgili bir şey duymadım. Leicester City'te kalmak istiyorum. Menajerim de bunu biliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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