 Mathieu’ya hücum – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Mathieu’ya hücum

    Mathieu’ya hücum

    , Kjaer satılsa da satılmasa da tecrübeli futbolcuyu almayı kafasına koydu. Barcelona’ya cüzi bir bonservis bedeli ödenerek 33’lük yıldız alınacak.

    Sarı-lacivertliler bu sezon transfer döneminde çok kararlı hareket ediyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kanarya savunması da mutlak takviye yapacak. Hedefteki isim . UEFA ile yapılan anlaşma sebebiyle mali olarak kasasını kontrollü kullanan Fenerbahçe, 33 yaşındaki stoperi mutlaka kadrosuna katmayı planlıyor. Barcelona ile sözleşmesi 2018 yılında bitecek ancak Katalan devi bu yaz ciddi bir temizliğe hazırlanıyor. Mathieu de yeni teknik direktör Ernesto Valverde'nin takımda görmek istemediği isimlerden biri. Kanarya, Barça ile masaya oturup mantıklı bir rakama bonservisini alacak.

    JEREMY HAZIR KITA
    Kulüpler cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Jeremy Mathieu da bu transfere bir hayli sıcak yaklaşıyor. Kariyerinin sonuna yaklaşmışken yine hedefleri olan bir takımda forma giyme ihtimali 33 yaşındaki savunmacıyı heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'nin Jeremy Mathieu'ye opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme önermesi bekleniyor. Bu transferin önümüzdeki hafta kesinlik kazanacağı öğrenildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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