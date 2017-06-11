Mathieu’ya hücum
Fenerbahçe, Kjaer satılsa da satılmasa da tecrübeli futbolcuyu almayı kafasına koydu. Barcelona’ya cüzi bir bonservis bedeli ödenerek 33’lük yıldız alınacak.
JEREMY HAZIR KITA
Kulüpler cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Jeremy Mathieu da bu transfere bir hayli sıcak yaklaşıyor. Kariyerinin sonuna yaklaşmışken yine hedefleri olan bir takımda forma giyme ihtimali 33 yaşındaki savunmacıyı heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'nin Jeremy Mathieu'ye opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme önermesi bekleniyor. Bu transferin önümüzdeki hafta kesinlik kazanacağı öğrenildi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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