 Helal sana RVP – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Helal sana RVP

    Helal sana RVP
    Sarı-lacivertlilerin yıldız forveti sosyal sorumluluk projelerinin altına imza atmayı sürdürüyor. 33 yaşındaki golcü eşi Bouchra ile birlikte önceki gün Sophia Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek 4 saat boyunca hasta miniklerle konuştu. Hollandalı yıldız, Sophia Çocuk Hastanesi için sık sık para topluyor ve hasta çocukların tedavi masraflarını üstleniyor.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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