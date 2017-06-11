 Bu kez şaşırttı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Bu kez şaşırttı

    Bu kez şaşırttı
    F.Bahçe'nin gündemindeki David Ospina her konuşmasında Arsenal'den ayrılmak istediğini vurguluyordu. Ancak Kolombiya eldiven bu kez " ile sözleşmem var. Ailem Londra'da mutlu. Burada kalabilirim. Milli Takım'dan dönünce karar vereceğim" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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