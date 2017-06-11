 Brighton kancası – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    kancası

    Brighton kancası
    'nin stoperi 'e İngiltere'den yeni teklif geldi. Danimarkalı savunmacıya Premier Lig'in yeni ekibi kanca attı. 28 yaşındaki oyuncu için Ada ekibinin 8.5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi. Milan ve Liverpool da Kjaer'in peşinde. Fenerbahçe ise transferlerini tecrübeli futbolcudan gelecek parayla yapacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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